📰 “Cualquier ayuda que EEUU considere se dará”

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DAVOS (Switzerland), 22/01/2026.- President of Argentina Javier Milei (L) and US President Donald Trump (R) attend the signing of the 'Board of Peace' charter during the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, 22 January 2026. The 2026 summit, running from 19 to 23 January and held under the theme 'A Spirit of Dialogue,' brings together global political leaders, corporate executives, and scientists to address international challenges. (Suiza) EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER
davos javier milei donald trump DAVOS (Switzerland), 22/01/2026.- President of Argentina Javier Milei (L) and US President Donald Trump (R) attend the signing of the 'Board of Peace' charter during the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, 22 January 2026. The 2026 summit, running from 19 to 23 January and held under the theme 'A Spirit of Dialogue,' brings together global political leaders, corporate executives, and scientists to address international challenges. (Suiza) EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER (EFE/EFE)

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