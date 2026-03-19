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📰 Dos días de paro contra el ajuste

El Gobierno adeuda pagos desde octubr. La Policía Federal desalojó violentamente a un grupo que quiso acampar frente a Casa Rosada.

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