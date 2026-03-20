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Cuestionan las cifras del Indec en relación a la canasta básica
📰 ¿A cuánto asciende realmente la pobreza?
De acuerdo a un análisis del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, la pobreza alcanza al 48% de la población si se corrigen sesgos metodológicos del Indec.
Por
Juan Garriga
20 de marzo de 2026 - 10:14
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La pobreza a nivel de hogares trepa al 39%, lo que equivale a unos 4 millones de hogares.
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