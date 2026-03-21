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El País
Concejales de LLA y el PRO no participaron de la sesión por el golpe
📰 De espaldas a la historia
El Concejo Deliberante de La Plata se reunió en la comisaría 5ta de La Plata, que funcionó como centro clandestino de tortura.
Por
María Belén Robledo
21 de marzo de 2026 - 21:00
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Bluesky
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Es el quinto año consecutivo que se realiza la sesión especial.
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