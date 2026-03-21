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Se presentaron más de 20 empresas para tareas de reconversión
El parque Independencia entra en obras
Tienen que ver con la accesibilidad del parque, veredas, iluminación, juegos, la plaza de juegos inclusiva, el deck sobre el lago.
21 de marzo de 2026 - 3:12
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iItendente Pablo Javkin en la apertura de la licitación de obras en Parque Independencia.
(Silvio Moriconi Subsecretar’a )
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