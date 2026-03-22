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Tensión entre la explotación de recursos y la sostenibilidad socio-ambiental

América Latina se suma a la carrera por las tierras raras

Brasil, Chile y Argentina cuentan con grandes yacimientos de elementos minerales cuya demanda está creciendo fuertemente en el marco de la transición hacia las energías limpias.

Jorge C. Carrasco
Por Jorge C. Carrasco
Explotación minera en la ciudad de Minaçu
Minaçu, una pequeña ciudad de 27 mil personas, está volviéndose uno de los grandes polos de explotación de las tierras raras. (José Cícero agencia publica)

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