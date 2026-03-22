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50 Años del Golpe
Las mujeres jugaron un rol clave en la represión de la dictadura
📰 Ellas en las sombras, una historia aún oculta
A 50 años del golpe de Estado, se expone el papel de las agentes en inteligencia y en el aparato del terror. Hay una deuda: muchas aún no fueron investigadas ni juzgadas.
Por
Luciana Bertoia
23 de marzo de 2026 - 1:50
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Dictadura militar Argentina
Llonto pidió que se investigue a más de 300 represores, entre los que hay mujeres.
(Horacio Villalobos/AGN)
Temas en esta nota:
50 años del golpe
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