📰 Luz de las crueles provincias - Clone

Secuestrado y asesinado el 24 de marzo de 1976, nacido en Buenos Aires y afincado en Córdoba, el editor Alberto Burnichon fue un extraordinario animador de la cultura popular en todas las provincias argentinas, promoviendo la publicación de prosa y poesía, dibujos y pinturas de los nuevos valores que iba descubriendo. Lo hizo mediante un sello propio por el que pasaron Manuel J. Castilla, Daniel Moyano, Antonio Oviedo, Lidia Alfonso, Carlos Alonso, Sábat, Fontanarrosa entre muchos más. Aquí se reconstruye su historia a cincuenta años del golpe y de su asesinato.