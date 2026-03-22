📰 No se LIBRA de ningún escándalo

ORBAN MILEI

This picture handed out by MTI/The Hungarian Prime Minister's Office and taken and released on March 21, 2026 shows Argentina's President Javier Milei (L) being welcomed by Hungarian Prime Minister Viktor Orban outside the Hungarian Prime Minister's office, the Carmelita monastery in Budapest, Hungary, overlooking the Danube river. (Photo by Zoltan FISCHER / MTI/PM PRESS OFFICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / MTI/The Hungarian Prime Minister's Office/ Zoltan FISCHER- HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

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