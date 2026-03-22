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Apreciación del dólar y apertura importadora

¿Por qué ya no funciona el ancla cambiaria?

Lo que está por detrás es el fenómeno de la inflación estructural, analizada al detalle en la década del ‘60.

Andrés Asiain y Bernardo Del Zorro
Por Andrés Asiain y Bernardo Del Zorro
Banco Central-04/11/2025
La inflación está consolidada en el orden del 40% anual. (Jorge Larrosa)

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