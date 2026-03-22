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PortadaDeportes

Defensa y Newell's

📰 Triunfos locales

Por Malva Marani
Defensa Vs Unión 21-03-26
Defensa se anotó un triunfazo con un hombre menos (prensa defensa y justicia)

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