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A 50 años del Golpe cívico militar
La Plata, ciudad bombardeada: cómo se vivió la dictadura en la capital bonaerense
Se estima que hubo 1200 detenidos desaparecidos en la ciudades de la Región Capital. El rol de la prensa y de la Iglesia, dónde atacó el terrorismo de Estado y qué pasaba en la sociedad.
Por
María Belén Robledo
23 de marzo de 2026 - 23:43
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La casa de la familia Mariani - Teruggi en La Plata
Es uno de los sitios de memoria que no funcionó como centro clandestino de detención.
(Archivo -)
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