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El País
Ministro de Gobierno en Buenos Aires con la dictadura
📰 Smart, la cara civil de Camps
Fue condenado siete veces a perpetua pero la Corte Suprema dilata el trámite y no rubrica las sentencias para dejarlas en firme.
Por
Martín Granovsky
24 de marzo de 2026 - 23:05
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Jaime Smart, condenado siete veces a prisión perpetua
(Archivo -)
Temas en esta nota:
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