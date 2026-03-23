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PortadaEl País

Ministro de Gobierno en Buenos Aires con la dictadura

📰 Smart, la cara civil de Camps

Fue condenado siete veces a perpetua pero la Corte Suprema dilata el trámite y no rubrica las sentencias para dejarlas en firme.

Martín Granovsky
Por Martín Granovsky
Jaime Smart, condenado siete veces a prisión perpetua (Archivo -)

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