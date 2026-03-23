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Actos, eventos culturales, muestras y movidas en La Plata por los 50 años del golpe
Una semana de memoria
23 de marzo de 2026 - 23:32
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Acto por 50 aniversario del golpe en La Plata
Acto por 50 aniversario del golpe en La Plata
(francisco Coria)
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