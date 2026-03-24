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Tapa del 24/03

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Leo Damario y Antonella Kruger, director y protagonista, respectivamente, de “Solo fanáticos”

“Nuestra película habla de lo que está pasando hoy”

Por Oscar Ranzani

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Estados Unidos: asumió el nuevo jefe de seguridad interna

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Fin de una era en Liverpool: Salah confirmó su salida al final de la temporada

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El recorrido judicial a 50 años del golpe

La historia de la lucha por la justicia: 1231 represores condenados y 361 sentencias en 20 años

La Universidad Roma Tre de la capital italiana organizó una emotiva actividad a 50 años del golpe

El drama de los desaparecidos resuena en Argentina y en el Mediterráneo

Por Elena Llorente

En la jornada previa al 24 de marzo, la gente colmó la plaza

No alcanza un día para tanta lucha

El petróleo iba hacia los u$s 115 cuando Trump puso la pausa

La tregua que frenó la escalada

El País

El texto completo

“Que digan dónde están”: el documento de los organismos de derechos humanos a 50 años del golpe de Estado

Desde Plaza de Mayo

Kicillof: “Hay fragmentos de los discursos de Milei que son iguales a los de Martínez de Hoz”

La militancia saludó a la expresidenta

Cristina Kirchner salió al balcón para pedir Memoria, Verdad y Justicia

Masiva movilización a 50 años del golpe

La memoria en fotos: imágenes de la marcha a Plaza de Mayo

Economía

Un informe refleja que empieza a caer "el crédito social" que tenía el Gobierno

La crisis económica le pega de lleno a Milei

Por Leandro Renou

El petróleo iba hacia los u$s 115 cuando Trump puso la pausa

La tregua que frenó la escalada

Se habilita la baja de determinados aranceles y nuevas reglas de comercio

Entra en vigencia provisional el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Por Juan Garriga

OPINION

“Nunca Más” a las políticas económicas antipopulares

Por Claudio Boada

Sociedad

A veinte días del colapso del estacionamiento

Parque Patricios: la Justicia ratifica que el GCBA debe garantizar soluciones habitacionales a las familias del derrumbe

Por Santiago Brunetto

Entre los heridos hay pasajeros del Hércules y pobladores que acudieron al rescate

Ya son 68 los muertos en el accidente aéreo en Colombia

Reconfiguración del programa Artemis y cambio de prioridades

La NASA quiere una base permanente en la Luna

Medio siglo de una carta que parece escrita hoy

Del lado Walsh de la vida

Por Flor de la V

Deportes

El egipcio deja el club inglés luego de nueve años

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El jugador y la posibilidad de regresar a jugar en la cancha de Boca

Valentín Barco: “Estoy muy contento de volver”

Se termina una nueva jornada del Torneo Apertura

Riestra y San Lorenzo cierran la 12º fecha

Sus dirigidos enfrentan a República Checa este jueves

El dentista que sueña con Irlanda en la Copa

Por Malva Marani