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PortadaEl País

Valentina Bassi

📰 Tristeza de estos días

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Derechos Humanos en la era digital

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Exclusivo para

El deporte y su hecho maldito: el Mundial 1978

Este 24 ya es nuestro

Por Gustavo Veiga

24 de marzo: Memoria, Verdad, Justicia y Soberanía Económica

Por Roberto Villarruel

El documento de Curas en la Opción por los Pobres

A 50 años del golpe “otro mundo es posible”

Por Washington Uranga

La presidenta de México confirmó el envío de otro barco con ayuda humanitaria a la isla

Sheinbaum dice estar dialogando con Cuba y EE.UU. para evitar un conflicto regional

El País

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“Que digan dónde están”

El recorrido judicial a 50 años del golpe

La historia de la lucha por la justicia: 1231 represores condenados y 361 sentencias en 20 años

En la jornada previa al 24 de marzo, la gente colmó la plaza

No alcanza un día para tanta lucha

Economía

Las esquirlas del modelo económico de la dictadura, 50 años después

Desangrar a la industria y al sindicalismo

Por Bernarda Tinetti

El petróleo iba hacia los u$s 115 cuando Trump puso la pausa

La tregua que frenó la escalada

Se habilita la baja de determinados aranceles y nuevas reglas de comercio

Entra en vigencia provisional el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Por Juan Garriga

OPINION

“Nunca Más” a las políticas económicas antipopulares

Por Claudio Boada

Sociedad

La antesala de una marcha que no se negocia

Multitudinaria convocatoria a la vigilia en Plaza de Mayo por el 24 de marzo

Hay al menos 8 muertos y 83 heridos

Un Hércules se estrelló en Colombia

Murieron los dos pilotos

Un avión chocó con un camión en un aeropuerto de Nueva York

Un picadito cerca de la Casa Histórica

Polémica en Tucumán: sancionaron a policías que jugaban a la pelota en la calle durante su servicio

Deportes

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El volante convirtió el gol de Argentinos ante Platense

Lescano desmintío haber arreglado con Boca, que volverá a insistir por él