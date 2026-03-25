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Una multitud marchó en Rosario a 50 años del golpe cívico-militar

La memoria se ejerce en la calle con muchos más

Unas 120 mil personas salieron con las consignas de memoria, verdad y justicia. Hubo gente suelta y organizada. Críticas a los discursos negacionistas del gobierno.

Ignacio Cagliero
Por Ignacio Cagliero
24M Rosario Marcha 50 años del golpe militar Una marcha multitudinaria que pareció interminable empezó a llegar a las 17 al Parque Nacional a la Bandera. (Andrés Macera)

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