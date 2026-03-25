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Pedido de informes sobre la situación de las escuelas técnicas

📰 Otro problema para los que estudian y trabajan

Desde Amsafé denuncian que el gobierno provincial busca reducir los cursos nocturnos, como parte de un plan de ajuste. Diputados reclaman información al gobierno.

escuela magnasco movilizacion en defensa de la nocturnidad
La comunidad educativa de la Escuela Magnasco se manifestó la semana pasada. (Imagen Web)

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