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Sin escape
En el film que ya puede verse en Netflix, Tommy Shelby es el pistolero atormentado por el dolor que no puede escapar de su pasado. Y no hace falta haber visto la serie para entrar en su historia de gangsters, afirma su protagonista Cillian Murphy.
25 de marzo de 2026 - 23:41
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