El agente secreto

Con dirección de Kleber Mendonça Filho y el protagónico de Wagner Moura, la película se sitúa en 1977, durante la dictadura militar brasileña, cuando Marcelo, un profesor universitario que huye de un pasado político turbulento y regresa a la ciudad costera de Recife, con la esperanza de empezar de nuevo (A las 18, en El Cairo Cine Público.)

(Victor Juca)