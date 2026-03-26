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160 muertos por operativos contra embarcaciones
Estados Unidos volvió a atacar una presunta narcolancha en el Caribe y mató a cuatro tripulantes
El nuevo episodio se suma a los anteriores, que han sido criticados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
26 de marzo de 2026 - 0:30
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