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Proponen modificar el sistema de imputación de multas para taxis
La infracción corre a cargo del conductor
Un grupo de dueños de taxis propone que la responsabilidad de las multas recaiga sobre el conductor de turno. El planteo fue llevado al Concejo para su debate.
27 de marzo de 2026 - 3:12
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Bluesky
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Reunión en el Concejo con titulares de taxis.
(Prensa Concejo)
Temas en esta nota:
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