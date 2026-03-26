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PortadaEl País

Tensiones y reclamos en la primera audiencia por la Ley de Glaciares en Diputados

📰 Un montaje disfrazado de audiencia pública

Con más de 100 mil inscriptos y una participación del 0,3 por ciento, el oficialismo complicó el debate que quedó atravesado por la tensión y reclamos de la oposición.

Por Eva Moreira
La audiencia pública sucedió con vallado y un fuerte operativo de seguridad. (NOTICIAS)

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