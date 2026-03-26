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Audiencia por la modificación a la Ley de Glaciares

📰 Voces en defensa de los glaciares

Hubo nueve santafesinos en la lista de oradores. Críticas al gobierno y pedidos de impugnación hasta consulta popular.

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