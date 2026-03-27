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Se presenta en la Librería Accattone/Caras y Caretas

“Ayotzinapa y nuestras sombras”, un libro que interpela

Libro Ayotzinapa y nuestras sombras (Prensa -)

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Entrevista a Guadalupe Godoy, abogada emblemática de los juicios de lesa humanidad

“El 24 de marzo demostró la potencia de lo que construimos pese a los embates del Gobierno”

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Debido a la política antimigrante de Donald Trump

Al menos 11.000 niños fueron separados de sus padres en las redadas migratorias

Desde abril, para intentar mermar el estancamiento de la economía

El Banco Central baja los encajes bancarios

A pesar de las luces de alarma, el gobierno festeja los datos

Flojo arranque para la actividad económica en enero

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El País

Un freno a los buitres

Estatización de YPF: la Justicia de EEUU revocó el fallo contra Argentina

El deslomado, más complicado

Los vuelos de Adorni: la PSA fue a la TV Pública en busca de los contratos con Grandio

Los movimientos sociales lanzaron un plan de lucha

Cortes, ollas y asambleas contra el cierre del programa Volver al Trabajo

Por Laura Vales

Juicio contra Astiz en Francia

Un candidato a perpetua

Por Luis Bruschtein

Economía

Por la guerra en Medio Oriente

Para frenar los aumentos de la nafta, el Gobierno elevó el nivel permitido de bioetanol

La crisis, no la ven

Caputo sigue en su mundo de fantasía: ve un “récord de consumo” y dice que la gente ahora se compra casas y autos

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 27 de marzo de 2026

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Sociedad

Los organizadores podrían recibir una fuerte multa

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A 24 horas del inicio

Incendio en Francisco Álvarez: se reactivó el fuego en el depósito de pinturas

Piden frenar la inteligencia artificial

“Asimilar el riesgo existencial”: cómo gana terreno la militancia de las organizaciones anti-IA

Por Dylan Resnik

En Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 27 de marzo

Deportes

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Quién es el jugador argentino que se rompió los ligamentos y se perderá el Mundial 2026

Las prácticas en el circuito de Suzuka

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