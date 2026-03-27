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CINE ONLINE “Pompeya: bajo las nubes”, de Gianfranco Rosi
📰 Donde conviven pasado y presente
La tercera pata de una trilogía sobre la vida italiana contemporánea se centra en Nápoles y sus zonas aledañas.
Por
Diego Brodersen
27 de marzo de 2026 - 18:16
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Gianfranco Rosi crea un complejo entramado de imágenes y sonidos.
(Gianfranco Rosi)
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