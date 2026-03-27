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Sólo podrán competir mujeres biológicas en la categoría femenina

📰 La política anti trans del COI

El organismo argumentó que la nueva disposición “protege la equidad, la seguridad y la integridad en la categoría femenina”.

Boxeo femenino: Imane Khelif - Anna Luca Hamori La confusión y los ataques en su contra durante los Juegos Olímpicos de París 2024 se originaron por desinformación sobre su biología y decisiones previas de organismos deportivos en disputa. (Miguel Toña/EFE)

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