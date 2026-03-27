Omitir para ir al contenido principal
PortadaNo

El grupo de Facundo y Alonso Romeo vuelve desde Barcelona y con promesa de disco nuevo

Pyramides: “Nadie tomó la posta del post punk que hacemos”

Cambiaron su encare de la música luego de su mudanza a España, pero no abandonaron ese sonido patente que les ganó un lugar en el under local y regional entre 2014 y 2022.

Yumber Vera Rojas
Por Yumber Vera Rojas
Pyramides "El sonido de la banda se mantiene intacto y la gente nos recuerda con el mismo aprecio que cuando tocábamos acá", dice Facundo, cantante y guitarrista (Prensa -)

Últimas Noticias

Tras el fallo de la Justicia de Estados Unidos

Los buitres en picada: las acciones de Burford Capital se hunden mientras que las de YPF suben

El grupo de Facundo y Alonso Romeo vuelve desde Barcelona y con promesa de disco nuevo

Pyramides: “Nadie tomó la posta del post punk que hacemos”

Por Yumber Vera Rojas

Por el riesgo de perder el trabajo de años

De su bolsillo: científicos del CONICET pagaron la factura de luz del laboratorio por falta de fondos

Vanesa Tossi, empleada del broker, habló del vuelo a Punta del Este

“Me pidieron que no lo facturara”: el testimonio que complica a Adorni y que Grandio quiso evitar

Exclusivo para

25 dotaciones de bomberos trabajan en el lugar

Impresionante incendio en un depósito de pinturas en Franciso Álvarez

Debido a la política antimigrante de Donald Trump

Al menos 11.000 niños fueron separados de sus padres en las redadas migratorias

Desde abril, para intentar mermar el estancamiento de la economía

El Banco Central baja los encajes bancarios

A pesar de las luces de alarma, el gobierno festeja los datos

Flojo arranque para la actividad económica en enero

Por Mara Pedrazzoli

El País

Vanesa Tossi, empleada del broker, habló del vuelo a Punta del Este

“Me pidieron que no lo facturara”: el testimonio que complica a Adorni y que Grandio quiso evitar

Kicillof también se pronunció y le apuntó a Milei

“Queda claro que YPF se expropió conforme a derecho”: la reacción de Cristina Kirchner tras el fallo a favor de Argentina

"Manu, va a tocar darte las gracias", afirmó

Milei respaldó a Adorni en medio del escándalo

El designado es Leonardo Szuchet

Horas después de la marcha del 24M, el Gobierno cambia al subsecretario de DDHH

Por Luciana Bertoia

Economía

Tras el fallo de la Justicia de Estados Unidos

Los buitres en picada: las acciones de Burford Capital se hunden mientras que las de YPF suben

Un freno a los buitres

Estatización de YPF: la Justicia de EEUU revocó el fallo y Argentina no deberá pagar los 16 mil millones

Por la guerra en Medio Oriente

Para frenar los aumentos de la nafta, el Gobierno elevó el nivel permitido de bioetanol

La crisis, no la ven

Caputo sigue en su mundo de fantasía: ve un “récord de consumo” y dice que la gente ahora se compra casas y autos

Sociedad

Los ricos no piden permiso

Casamiento en Cafayate: la novia culpó a los organizadores del evento

Los organizadores podrían recibir una fuerte multa

Casamiento en un área protegida de Cafayate: investigan la falsificación de documentos públicos para habilitar el evento

El municipio de Vicente López cierra la calle lateral de Tecnópolis y refuerza controles contra las picadas

A 24 horas del inicio

Incendio en Francisco Álvarez: se reactivó el fuego en el depósito de pinturas

Deportes

La nueva generación albiceleste

Las promesas del deporte argentino: del legado de Las Leonas a los Yanquipibes

A 72 días de la Copa

Repechaje al Mundial: cuándo se definen los últimos seis cupos

Fuerte golpe al equipo

Quién es el jugador argentino que se rompió los ligamentos y se perderá el Mundial 2026

Las prácticas en el circuito de Suzuka

Colapinto en Japón: cruce con Verstappen, complicaciones en el auto y malestar físico