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El espejo argentino del accidente en LaGuardia: “El factor humano se deteriora por malas condiciones laborales”

El controlador aéreo dice que hay que esperar el informe de la investigación, pero advierte que el clima laboral en el sector aéreo se deterioró por las políticas de Trump.

Marcial Amiel
Por Marcial Amiel
En Nueva York, un avión perdió el control y chocó contra un autobomba. (Redes Sociales)

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