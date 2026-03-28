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Fragilidad en un contexto global cada vez más complicado
📰 El sector externo, más expuesto
Los datos de 2025 marcan que la salida de divisas por el pago de intereses de deuda y remisión de utilidades viene ganando terreno.
28 de marzo de 2026 - 9:33
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En el propio universo libertario advierten por la sostenibilidad del esquema.
(Jorge Larrosa)
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