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PortadaEl País

Milei se duplicó el presupuesto para viáticos y viajes al exterior respecto del año pasado

📰 La austeridad se termina cuando se sube al avión

Los gastos proyectados en las giras pegaron un salto del 62,5 por ciento de un año a otro. La oposición cuestiona la ausencia de agenda oficial en las excursiones.

Por Matías Ferrari
Javier Milei, viaje
Javier Milei se presupuestó $4.112 millones para sus viajes este año, el doble que en 2025. Javier Milei se presupuestó $4.112 millones para sus viajes este año, el doble que en 2025. (Archivo -)

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