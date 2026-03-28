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PortadaEl Mundo

El secretario de Estado y el enviado especial de la Casa Blanca en Oriente Medio sostuvieron la existencia de diálogo con el régimen iraní

Nuevo ataque en Irán a las instalaciones nucleares

Al menos 44 personas murieron en el país persa y otros 26 en Líbano en la guerra de Medio Oriente.

Imagen de satélite muestra una vista cercana de los edificios destruidos en el Centro de Tecnología Nuclear de Isfahán, después de que fuera alcanzado por ataques aéreos estadounidenses
Bombardeo del Centro de Tecnología Nuclear de Isfahán. (imagen satelital)

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