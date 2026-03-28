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PortadaEconomía

Iniciativa impulsada por diputados del espacio Primero la Patria

📰 Nuevo índice para medir la vulnerabilidad

El indicador comprende un cálculo propio del IPC, la evolución del salario real registrado, el empleo asalariado, la dinámica de empresas y morosidad de los hogares.

Mara Pedrazzoli
Por Mara Pedrazzoli
Supermercados
"Hay una interrupción de la baja de la nominalidad", indica el informe. (Carolina Camps)

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