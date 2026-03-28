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Huracán-Olimpo Y Newell's-Acasusso, los encuentros del domingo

Sigue la Copa Argentina con otros dos partidos

En medio de la doble Fecha FIFA, este domingo la actividad del fútbol local no se detiene.

FOTOBAIRES huracan diego martinez
Diego Martínez, entrenador de Huracán. (FOTOBAIRES)

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