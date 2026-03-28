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PortadaEl País

Javier Milei le dio su respaldo durante un discurso

📰Agradecimientos para Adorni

Va en contra de la tradición de la Cámara de Diputados de poner a un abogado a la cabeza de ese espacio, que tendrá temas como $Libra.

Lilia Lemoine
Lilia Lemoine La diputada libertaria Lilia Lemoine. (noticias argentinas)

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YPFK

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Economía

Fragilidad en un contexto global cada vez más complicado

El sector externo, más expuesto

Licitación de deuda con un bono que pactó una tasa real del 8,8 por ciento

Caputo paga más tasa pero culpa a los K

La producción cayó 22,5 por ciento en febrero

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