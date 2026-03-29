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TEATRO “El día más hermoso”, en Galpón de Guevara

📰 Cuerpo anclado en el viento

“Queremos pensar desde el arte cómo modificar una realidad que nos atraviesa”, dicen los responsables de la puesta que se presenta hoy.

Laura Gomez
Por Laura Gomez
Buenos Aires, 10 de marzo de 2026 luciano riccio jose guerrero y maria moggia
"La premisa fue trabajar desde la simpleza sin buscar el guiño o el efecto." (guadalupe lombardo, Guadalupe Lombardo)

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