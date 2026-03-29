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Rosario|12
El concejal dijo que se pueden construir 10 mil viviendas o renovar todo el transporte
“Es el momento para que Rosario dé un salto”
Monteverde propone que la provincia financie la salud local, como manda la Constitucion, y se liberen $180 mil millones.
Por
Luciano Couso
29 de marzo de 2026 - 3:35
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Juan Monteverde,concejal de Rosario Ciudad Futura.
(Gentileza -)
Temas en esta nota:
Rosario
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