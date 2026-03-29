Diálogo con Luis Fernando Alday, el físico argentino que busca descifrar la partitura oculta de la materia
📰 “Las matemáticas para entender el universo aún no fueron inventadas”
De las aulas de la Universidad de La Plata y el Instituto Balseiro a la cima de la física mundial. Miembro de la prestigiosa Royal Society -donde estuvieron Isaac Newton, Stephen Hawking, Albert Einstein y Bernardo Houssay-, asignado a un cargo vitalicio en Oxford -es el quinto en obtenerlo junto a otros nombres capitales de la física-, Alday revolucionó el cálculo de partículas trabajando en la Teoría de Cuerdas. En esta charla repasa el valor de sus maestros, la ciencia hecha “de a muchos” y la educación pública argentina.