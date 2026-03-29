Nelson Agorio-Ruperto Méndez- Rodolfo Ortiz-Héctor Chávez, José Victorio Caruzo, Héctor Raúl Fernández y Raúl Eduardo Fernández, Emilia Susana Gaggero de Pujals, Masacre de La Pastoril en Moreno, Juan Domingo Tejerina, Desaparecidos de El Vesubio y Puente 12
Desde hace más de 37 años, Página/12 publica a diario los recordatorios de los desaparecidos y las desaparecidas que sus familias y amigos acercan a nuestra redacción en cada aniversario. Con el mismo compromiso que hemos asumido en todos estos años, ahora también tienen un lugar en nuestra web