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VÓLEY Horacio Dileo, flamante director técnico de la Selección Argentina de vóley masculino
📰 “No soy un tipo de ponderar mucho la victoria”
Junto a Marcelo Méndez logró llevar a la Argentina a ganar una medalla olímpica después de 33 años y afirma que el principal objetivo del 2026 será la clasificación a Los Ángeles 2028.
Por
Florencia Mó
30 de marzo de 2026 - 13:00
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Bluesky
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Experiencia
Horacio Dileo junto al exentrenador de la selección, Marcelo Méndez.
(AFP -)
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