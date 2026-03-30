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Celine Dion vuelve a los escenarios
30 de marzo de 2026 - 22:29
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(KEVIN WINTER/Getty Images via AFP)
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