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PortadaEl País

A partir de este hoy habrá tres días de paro para rechazar el ajuste del Gobierno

📰 Las universitarios siguen con el plan de lucha

Mañana realizarán una clase pública frente a un departamento de Adorni. El Ejecutivo incumple con la ley de financiamiento. En lo que va de gestión, los sueldos perdieron un 34%.

marcha defensa educacion publica-25/09/2024
marcha defensa educacion publica-25/09/2024 El paro es nacional y abarca universidades y los colegios preuniversitarios.

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