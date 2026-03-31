Oslo, 31 de agosto

En esta película dirigida por Joachim Trier (Valor Sentimental), un joven de 34 años, está a punto de finalizar un tratamiento de desintoxicación. Le conceden un permiso para viajar a Oslo y asistir a una entrevista de trabajo. Esa salida se convierte en un viaje emocional de 24 horas (A las 20, en Cine Club.)

(Imagen Web)