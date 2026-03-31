La psicoanalista Fernanda Restivo explica su trabajo con la gramática sin pulsión
“Fui a componer una palabra con los escombros del lenguaje”
Autora de “Contra el almicidio”, la prestigiosa psicóloga comenta por qué tomó el neologismo de Schreber para el título: desde que leyó el caso que analiza Freud, en sus tiempos de estudiante en la Facultad de Psicología de la UBA, el almicidio “fue una palabra imán”, según reconoce. Con Luciana Grande y Amalia Federik, Restivo es también una de las artífices de publicar en español la obra de Anne Dufourmantelle.