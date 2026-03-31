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Documento de Apyme Santa Fe sobre productos llegados del exterior
📰 Menos importaciones por la baja en la actividad
Un informe muestra los resultados de la combinación de apertura importadora y caída económica: menos empresas así como empleos. Se compran más productos finales.
Por
Luciano Couso
31 de marzo de 2026 - 21:00
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industricidio
En sólo dos años se perdieron 13.785 empleos y más de la mitad son industriales.
(Archivo -)
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