Pedro Antonio Cordero Suarez, Hugo Alberto Cordero Suarez y Petrona del Carmen Suarez de Cordero, José Manuel Diéguez Troitiño, Juan José Ficarra, Adriana Kornblihtt, Susana Leonardi, Raúl Rodolfo Migueles Chazarreta, Daniel Antonio Pompeyo Meliá
Desde hace más de 37 años, Página/12 publica a diario los recordatorios de los desaparecidos y las desaparecidas que sus familias y amigos acercan a nuestra redacción en cada aniversario. Con el mismo compromiso que hemos asumido en todos estos años, ahora también tienen un lugar en nuestra web