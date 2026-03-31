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Dirigentes sindicales recuerdan la histórica marcha del 30 de marzo de 1982
“Saúl Ubaldini hoy convocaría también a los trabajadores informales”
A analizan los cambios en el mundo del trabajo y su representación, desde el final de la dictadura a la actualidad.
Por
Marcial Amiel
31 de marzo de 2026 - 23:42
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Saúl Ubaldini en la histórica marcha del 30 de marzo del 82.
(DyN)
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