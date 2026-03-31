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Rosario|12
Debate sobre el financiamiento del sistema sanitario en la ciudad
Todos le saltaron al cuello
Pullaro, Javkin y el socialismo rechazaron la propuesta de Monteverde para que la Provincia financie la salud pública en Rosario y libere fondos municipales.
31 de marzo de 2026 - 3:06
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Policlínico San Martín
Distintos referentes de Unidos defendieron la salud municipal.
(Prensa Municipalidad Rosario)
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Rosario
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