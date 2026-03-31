Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

Debate sobre el financiamiento del sistema sanitario en la ciudad

Todos le saltaron al cuello

Pullaro, Javkin y el socialismo rechazaron la propuesta de Monteverde para que la Provincia financie la salud pública en Rosario y libere fondos municipales.

Policlínico San Martín Distintos referentes de Unidos defendieron la salud municipal. (Prensa Municipalidad Rosario)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Una tendencia que ya se siente en las aulas

La baja de natalidad en Salta: cae casi a la mitad en 20 años y ya impacta fuerte

Violencia institucional

Gatillo fácil: exigen justicia por la muerte de un joven y denuncian amedrentamiento a su familia

Por Claudia Ferreyra

Más de 750 detenidos y más de 6 toneladas de droga incautadas

Nación y Provincia hicieron un análisis positivo del Plan Güemes

Juicio por desvío de fondos públicos e incumplimiento de deberes

La fiscalía pidió penas de hasta 7 años para exfuncionarios de San Lorenzo

Exclusivo para

Los religiosos de la Patagonia en alerta por el futuro de los recursos naturales

“Nuestros hielos y el agua están bajo amenaza”

Por Washington Uranga

Recorrido por los datos de la economía en la última década

Diez años en la economía argentina: pocos ganadores, más desigualdad y precarización

Por Javier Lewkowicz

Tras el fracaso de Meloni en el referéndum para reformar la justicia

Claudio Tognonato: “La victoria del ‘No’ representa un freno al autoritarismo en Italia”

Por Elena Llorente

El presidente de EEUU dijo que podría tomar la isla de Jark

Las amenazas de Trump disparan otra vez el precio del petróleo

El País

Los religiosos de la Patagonia en alerta por el futuro de los recursos naturales

“Nuestros hielos y el agua están bajo amenaza”

Por Washington Uranga

Edgardo Esteba presenta su nuevo libro, "La última batalla"

Edgardo Esteban: “Malvinas no es solo pasado, es sobre todo futuro”

Por Karina Micheletto

Los nuevos ricos de la era Milei

Por Flor de la V

Otra declaración que tampoco hizo ninguna referencia a CFK

Cuadernos, un arrepentido desmintió a Centeno

Por Raúl Kollmann

Economía

Recorrido por los datos de la economía en la última década

Diez años en la economía argentina: pocos ganadores, más desigualdad y precarización

Por Javier Lewkowicz

Cayó la prohibición de aranceles a transmisiones electrónicas

Netflix le conoció el gusto a la derrota

Por Juan Garriga

Un informe del centro de estudios económicos reporta ocho meses de baja consecutiva

La UBA advierte por la caída del empleo

Stellantis cierra un turno y abre retiros voluntarios en El Palomar

La industria automotriz en picada

Sociedad

Informe del Servicio Meteorológico Nacional

Preocupante alerta naranja por lluvias fuertes en la provincia de Buenos Aires

A casi cuatro semanas del derrumbe

Parque Patricios: autorizan a los vecinos a regresar a las torres evacuadas

La flexibilización del acceso a las armas

Ataque en Santa Fe: las advertencias de los expertos en desarme

Por Juan Funes

El programa pondrá a prueba sistemas críticos para la continuidad de la carrera espacial

Ártemis II, una misión donde se juega el futuro

Deportes

La Selección volverá a ser la que fue

Por Daniel Guiñazú

Nicolo Tresoldi juega en el Brujas

La joven promesa que busca la Selección Argentina: es goleador y juega en la Sub 21 de Alemania

Lionel Scaloni habló sobre sus aspiraciones en el futuro

“Soy igual de competitivo que los jugadores”

Por Adrián De Benedictis

Este martes por la noche en La Bombonera

Con Messi de titular, la Selección Argentina busca lavarse la cara ante Zambia