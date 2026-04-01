Metrópolis

Cuando se estrenó Metropolis, hace casi un siglo, 2026 era un futuro casi inimaginable. Fritz Lang imaginó una ciudad imponente dominada por rascacielos, tecnología y una extrema división de clases, donde los trabajadores vivían bajo tierra para mantener el lujo de la élite. Casi un siglo después, ese “futuro” es nuestro presente (A las 20.30, en CineClú Rosario.)

(Gentileza -)