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Música. Ferreyra/Suárez/Goicoechea en Jazz Soup
Tocar sin temer las consecuencias
El trío nacido en 2025 presenta Las instancias, su primer disco, mañana a las 21, en el ciclo Jazz Soup en Club Terazas.
Por
Leandro Arteaga
01 de abril de 2026 - 3:06
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Shantala Ferreyra, Fermin Suarez y Gonzalo Goicoechea hacen composiciones propias.
(Gentileza -)
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